Venezia arrivato il mega yacht dell' ambasciatore Usa Fertitta | alto 32 metri e dotato di due elicotteri costa 500 milioni di dollari
Il mega yacht dell’ambasciatore americano, alto 32 metri e valutato 500 milioni di dollari, è arrivato a Venezia. Il natante, chiamato Boardwalk, può ospitare due elicotteri. Nel pomeriggio si prevede una protesta organizzata da alcuni centri.
Il mega yacht Boardwalk dell’ambasciatore americano Tilmann Fertitta è arrivato a Venezia. Nel pomeriggio si attende la protesta lanciata dai centri sociali, «Venezia non si Usa» contro la «politica guerrafondaia trumpiana» e contro Fertitta «multimiliardario che detiene il ruolo di ambasciatore dopo aver ampiamente finanziato la campagna elettorale di Trump». Lo yacht è arrivato a mezzogiorno scortato da barche della Guardia di Finanza e da moto d’acqua della Polizia: alto 32 metri e lungo 117, è dotato di due elicotteri e costa 500 milioni di dollari. Ha attraccato in riva Sette Martiri davanti al giardino della Marinaressa ed è sorvegliato a vista da terra e dall’acqua. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Fertitta, l'ambasciatore Usa miliardario a Venezia: in riva dei Sette martiri il mega yacht
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