Allarme bomba in via Irnerio a Bologna | strada chiusa

Un allarme bomba ha portato alla chiusura di via Irnerio a Bologna, tra via Centotrecento e Porta San Donato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri. La strada rimane chiusa mentre vengono svolti i controlli. Non ci sono ancora dettagli su eventuali ritrovamenti o sui motivi dell’allarme. La zona è sotto stretta sorveglianza fino a nuova comunicazione.

Bologna, 27 luglio 2026 – Allarme bomba in via Irnerio: strada chiusa da via Centotrecento fino a Porta San Donato, carabinieri e la squadra degli artificieri sul posto. A quanto si apprende, è stata trovata una borsa abbandonata alla fermata del bus in direzione Montagnola. Il bagaglio è appoggiato alla pensilina. In via del tutto precauzionale, mentre gli operatori sono al lavoro per verificare il contenuto dell’oggetto sospetto, è stata chiusa la strada, che è inaccessibile da via Centotrecento fino alla Porta San Donato. Il traffico è quindi bloccato e lunghe code si sono create dal lato di via Irnerio. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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