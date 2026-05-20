Allarme bomba | artificieri al lavoro strada chiusa poi riaperta

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un allarme bomba in via Pinasco, nel quartiere di Quarto a Genova. Alle 12:30, le forze dell’ordine sono intervenute sulla strada a seguito del ritrovamento di un ordigno non ancora identificato. Gli artificieri della polizia sono al lavoro per verificare e neutralizzare la possibile minaccia. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di sicurezza, ma successivamente è stata riaperta.

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Allarme bomba in via Pinasco, nel quartiere genovese di Quarto, dove dalle 12,30 di oggi mercoledì 20 maggio i vigili del fuoco e gli artificieri della polizia stanno intervenendo a causa del ritrovamento di un ordigno non ben identificato sulla strada.Secondo le prime informazioni si tratterebbe. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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