Allarme bomba | artificieri al lavoro strada chiusa poi riaperta

Oggi, mercoledì 20 maggio, si è verificato un allarme bomba in via Pinasco, nel quartiere di Quarto a Genova. Alle 12:30, le forze dell’ordine sono intervenute sulla strada a seguito del ritrovamento di un ordigno non ancora identificato. Gli artificieri della polizia sono al lavoro per verificare e neutralizzare la possibile minaccia. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di sicurezza, ma successivamente è stata riaperta.

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