Allarme bomba | strada chiusa e artificieri al lavoro
Oggi pomeriggio, in un quartiere di Genova, un'auto è stata trovata con un ordigno non identificato vicino alla strada principale. La polizia ha chiuso la strada e chiamato gli artificieri, che sono arrivati sul posto poco dopo le 12.30. Le forze dell'ordine stanno attualmente lavorando per valutare e neutralizzare il possibile pericolo. La zona è stata evacuata e il traffico è stato deviato in altre direzioni. La situazione resta sotto controllo fino a ulteriori aggiornamenti.
Allarme bomba in via Pinasco, nel quartiere genovese di Quarto, dove dalle 12.30 di oggi mercoledì 20 maggio i vigili del fuoco e gli artificieri della polizia stanno intervenendo a causa del ritrovamento di un ordigno non ben identificato sulla strada.Nel frattempo è stato chiuso dalla polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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