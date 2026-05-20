Allarme bomba | strada chiusa e artificieri al lavoro

Oggi pomeriggio, in un quartiere di Genova, un'auto è stata trovata con un ordigno non identificato vicino alla strada principale. La polizia ha chiuso la strada e chiamato gli artificieri, che sono arrivati sul posto poco dopo le 12.30. Le forze dell'ordine stanno attualmente lavorando per valutare e neutralizzare il possibile pericolo. La zona è stata evacuata e il traffico è stato deviato in altre direzioni. La situazione resta sotto controllo fino a ulteriori aggiornamenti.

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