La rappresentazione intitolata “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE” all’Anfiteatro di Pompei è stata riprogrammata e si terrà mercoledì 29 luglio. La data precedente era stata annullata o spostata, ma ora è stata confermata per questa nuova data. L’evento si svolge nell’area degli Scavi di Pompei, coinvolgendo un tributo dedicato al compositore e direttore d’orchestra. La gestione e l’organizzazione sono state aggiornate per questa data.

A sei anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la figura di Ennio Morricone continua a imporsi come una delle più alte espressioni della musica del Novecento. Autore di oltre 470 colonne sonore per cinema e televisione, vincitore di due Premi Oscar, tre Grammy Awards, Morricone ha cambiato per sempre il rapporto tra immagine e suono, lasciando un catalogo che attraversa generi, linguaggi e generazioni. Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico dal 1994 sostiene la ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare pediatriche. Da allora, grazie alle donazioni ricevute, ha realizzato alcune importanti strutture ospedaliere e l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - All’Anfiteatro degli Scavi di Pompei “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE”. Nuova data mercoled’ 29 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presentato al Maschio Angioino il concerto È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone

Notizie e thread social correlati

“E’ mio padre – Morricone dirige Morricone”, il 25 giugno all’Anfiteatro degli Scavi di PompeiIl 25 giugno si terrà un evento all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei intitolato “E’ mio padre – Morricone dirige Morricone”.

È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone: Concerto-Evento benefico all'Anfiteatro degli Scavi di PompeiÈ stato presentato a Napoli il concerto È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un evento benefico che si terrà all'Anfiteatro degli Scavi di...

Temi più discussi: Tropico in concerto, due date all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei; Beats of Pompeii, il Maestro Riccardo Muti torna all'Anfiteatro degli Scavi e dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini; È MIO PADRE – MORRICONE DIRIGE MORRICONE; Il prog non è solo musica del passato.

Charlie Puth #WhateversCleverWorldTour night 43 #pompei italy july 24, 2026 ? 9:00 pm Anfiteatro degli Scavi #WhateversClever! #CharliePuth x.com

Marillion in concerto a Pompei il 25 e 26 luglio 2026: biglietti ancora disponibiliContenuti dell'articolo Mostra di più La band britannica torna dal vivo all’Anfiteatro degli Scavi per due serate evento con registrazione di un live album e docufilm Sabato 25 e domenica 26 luglio 20 ... napolike.it

Questa stazione ferroviaria attraverso un anfiteatro romano reddit

Tropico al Beats Of Pompeii 2026: concerto sold out all’Anfiteatro degli Scavi di PompeiTropico (Davide Petrella) in concerto stasera 16 luglio 2026 all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei per il Beats Of Pompeii 2026. Sold out. Biglietti, prezzi, info. napolike.it