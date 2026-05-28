È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone | Concerto-Evento benefico all' Anfiteatro degli Scavi di Pompei

È stato presentato a Napoli il concerto È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un evento benefico che si terrà all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei. L'iniziativa intende raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare. La serata proporrà un'esecuzione delle composizioni di Ennio Morricone, con la direzione del compositore stesso. L'evento è stato annunciato nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

E' stato presentato nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli il Concerto-Evento È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un viaggio emozionante nelle musiche immortali del grande Maestro Ennio Morricone per sostenere la Ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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È mio padre, Morricone dirige Morricone, la presentazione a Napoli

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