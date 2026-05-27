Il 25 giugno si terrà un evento all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei intitolato “E’ mio padre – Morricone dirige Morricone”. La presentazione è avvenuta questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli. L’evento coinvolge la direzione di un concerto dedicato al compositore, con esecuzioni di brani firmati dal musicista. La manifestazione si svolgerà in un contesto all’aperto, con un programma che include performance musicali e interventi di artisti e musicologi.

Tempo di lettura: 6 minuti Presentato stamani nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli il Concerto-Evento È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone, un viaggio emozionante nelle musiche immortali del grande Maestro Ennio Morricone per sostenere la Ricerca sulle malattie oncoematologiche e malattie rare pediatriche di Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico. L’imponente spettacolo per rendere omaggio alle indimenticabili Colonne Sonore del Maestro ad opera del figlio Andrea anche lui direttore d’orchestra, con oltre 100 elementi tra Orchestra e Coro, si terrà giovedì 25 giugno all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, uno dei luoghi più suggestivi al mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “E’ mio padre – Morricone dirige Morricone”, il 25 giugno all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

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