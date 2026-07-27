Alla scoperta dei bubble pants | gli shorts che quest'estate hanno stravinto sulla minigonna

Durante l’estate 2026 sono stati visti dei pantaloncini molto corti e ampi, chiamati bubble pants. Questi shorts, caratterizzati da un volume pronunciato sui fianchi e un taglio arrotondato intorno alle gambe, si sono distinti rispetto alle versioni più lunghe e aderenti degli anni precedenti. La tendenza ha portato alla diffusione di questi capi, che hanno sostituito le minigonne in alcune preferenze di stile.

P er diverse stagioni gli shorts hanno continuato ad allungarsi, trasformandosi in bermuda sartoriali e jorts sotto il ginocchio. Nell’Estate 2026, però, sono stati avvistati dei pantaloncini cortissimi, ma dal grande volume: si gonfiano sui fianchi, si arrotondano intorno alle gambe e finiscono per assomigliare a una minigonna. Sono i bubble o balloon shorts, così chiamati proprio per la loro costruzione con l’orlo arricciato, stretto o ripiegato verso l’interno che crea una forma tondeggiante simile a una bolla o a un piccolo palloncino. Come abbinare i pantaloncini sportivi: 7 outfit da provare nell’Estate 2026 X In alternativa agli shorts di jeans o al posto delle minigonne, con le quali talvolta vengono confusi, è la soluzione pop per resistere al caldo in grande stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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