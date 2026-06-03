Gli shorts in denim a vita alta sono stati scelti come look del giorno, richiamando lo stile degli anni ’90. Nonostante le temperature più elevate, alcuni capi considerati troppo scoperti o vacanzieri sono ancora difficili da indossare durante la settimana lavorativa.

A nche quando le temperature salgono, ci sono capi che si fatica a tirare fuori per prim i: troppo scoperti, troppo vacanzieri, troppo “da weekend”. Poi basta indossarli una volta perché tornino a essere il passepartout di ogni giorno. Succede con gli shorts in denim a vita alta, grande classico dai 15 ai 50 anni, capaci di risolvere il look estivo con la stessa facilità di una camicia bianca. Come abbinare i jeans panna: il denim chiaro che rende ogni look più elegante X Nell’Estate 2026 il modello giusto guarda agli anni Novanta: lavaggio chiaro, vita alta, orlo non troppo corto e quell’aria vintage che funziona oggi come trent’anni fa. Dove li abbiamo già visti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con gli shorts in denim a vita alta che fanno subito estate anni ’90

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3 errori con il pizzo: evitali per un look elegante

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