Un nuovo modello di pantaloni sta conquistando le fashioniste quest’estate, promettendo di sostituire gli shorts. Sono ampi, comodi e versatili, perfetti per le giornate calde. Per anni, le alternative principali per viaggiare sono state jeans stretti o tute oversize, spesso poco pratiche. Ora, questa opzione sembra offrire una via di mezzo tra stile e comfort, attirando chi cerca libertà di movimento senza rinunciare all’aspetto curato.

Per anni ci hanno convinto che per viaggiare esistessero solo due opzioni: jeans strettissimi oppure tuta oversize con vibe da “ho rinunciato alla vita”. Nel 2026, però, arriva Gigi Hadid a ricordarci che si può essere comodissime senza sembrare appena uscite dal letto. L’ultima prova? Il suo look da aeroporto è praticamente la definizione di quiet luxury meets airport core, e il vero protagonista non è la T-shirt nera né le infradito. Sono i pantaloni. E fidatevi: li vedrete ovunque. Il nuovo uniform dell’Airport Girl. Dopo il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, Gigi è stata paparazzata all’aeroporto di New York insieme a Bradley Cooper con un look tanto semplice quanto geniale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gigi Hadid ha appena trovato i pantaloni che ci faranno mollare gli shorts quest’estate (e sì, sono comodissimi)

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