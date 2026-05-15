Un parco di Musica | torna a Pratolino la rassegna tra musica teatro danza performance e letture
A Pratolino torna la rassegna intitolata “Un Parco di Musica ed altre storie”, giunta alla sua quinta edizione. L’evento è promosso dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia, con il coordinamento di Music Pool. La programmazione comprende spettacoli di musica, teatro, danza, performance e letture, e si svolge all’interno di un parco pubblico. L'iniziativa si ripete ogni anno, offrendo un calendario di appuntamenti culturali rivolti al pubblico locale e non solo.
La nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, rilancia, per il quinto anno, un importante programma di appuntamenti tra musica, teatro, danza, performance e letture. Ben 35 gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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