Un parco di Musica | torna a Pratolino la rassegna tra musica teatro danza performance e letture

A Pratolino torna la rassegna intitolata “Un Parco di Musica ed altre storie”, giunta alla sua quinta edizione. L’evento è promosso dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia, con il coordinamento di Music Pool. La programmazione comprende spettacoli di musica, teatro, danza, performance e letture, e si svolge all’interno di un parco pubblico. L'iniziativa si ripete ogni anno, offrendo un calendario di appuntamenti culturali rivolti al pubblico locale e non solo.

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La nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il coordinamento di Music Pool, rilancia, per il quinto anno, un importante programma di appuntamenti tra musica, teatro, danza, performance e letture. Ben 35 gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marzo 2026: Giornata della Donna, musica e storia a Palazzo Medici Riccardi e Capodanno Fiorentino Sullo stesso argomento Parco mediceo di Pratolino: 35 eventi e 300 artisti, tra musica, teatro e danzaFIRENZE – La nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Vaglia con il... Rassegna 'Primavera di Danza Musica Teatro'Il corpo come superficie poetica e luogo di trasformazione, attraversato da materia, segni e suggestioni musicali: è questo il tema di “Gioie sul... Da giugno a settembre ogni fine settimana, il parco patrimonio @UNESCO ospiterà spettacoli dal vivo in uno scenario unico, oltre 35 eventi di musica, teatro, danza, incontri per bambini e molto altro bit.ly/unparcodimusic… x.com Un Parco di Musica e altre storie: 35 eventi e oltre 300 artisti al Giardino delle Meraviglie di PratolinoDa giugno a settembre ogni fine settimana, il parco patrimonio UNESCO ospiterà spettacoli dal vivo in uno scenario unico ... intoscana.it Un Parco di musica ed altre storie. Cazzullo apre con la RepubblicaOltre 300 artisti coinvolti, 35 eventi, 19 soggetti organizzatori: dal 2 giugno al 27 settembre il Parco mediceo di ... lanazione.it Una playlist un po' chill/un po' cupa che sto mettendo insieme per un appuntamento nel parco/picnic (mandami aiuto) reddit