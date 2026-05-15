la compagnia concorda movimentoinactor in scena a primavera di danza musica teatro

Venerdì 15 maggio 2026, a Pisa, si è tenuto uno spettacolo della compagnia Con.Cor.D.A.Movimentoinactor nell’ambito della rassegna Primavera di Danza Musica Teatro. La performance intitolata “Gioie sul corpo” ha focalizzato sull’uso del corpo come superficie poetica e spazio di trasformazione. Lo spettacolo ha presentato un intervento artistico che ha coinvolto elementi di materia, segni e musica, creando un’esperienza visiva e sensoriale per il pubblico presente.

Pisa, venerdì 15 maggio 2026 – Il corpo come superficie poetica e luogo di trasformazione, attraversato da materia, segni e suggestioni musicali: è questo il tema di “Gioie sul corpo”, una creazione della Compagnia Con.Cor.D.A.Movimentoinactor che andrà in scena sabato 16 maggio alle 20 ai Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa, nell’ambito della IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro. La rassegna, a cura del Consorzio Coreografi Danza d’AutoreMovimentoinactor Teatrodanza con la direzione artistica di Flavia Bucciero, prosegue il suo percorso dedicato alla ricerca contemporanea tra danza, musica e teatro, confermandosi come spazio di incontro tra creazione artistica, sperimentazione e pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor in scena a Primavera di Danza Musica Teatro

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