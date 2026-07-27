Il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato trasferito da Vibo Valentia è stato sottoposto a un’autopsia. I risultati hanno evidenziato un’infezione grave come causa della morte. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità.

La morte del piccolo Alessio Pio Coppolino, il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all’ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento da Vibo Valentia, entra in una nuova fase investigativa. I primi risultati dell’ autopsia hanno evidenziato la presenza di un grave processo infettivo-infiammatorio sistemico di natura settica, con il coinvolgimento di diversi organi. Secondo gli accertamenti preliminari, l’infezione avrebbe colpito polmoni, cuore e cervello, provocando un quadro clinico particolarmente aggressivo. La Procura della Repubblica di Catanzaro, sulla base degli elementi raccolti finora, ha escluso criticità nella gestione sanitaria avvenuta all’ospedale Pugliese-Ciaccio e ha trasmesso gli atti alla Procura di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alessio Pio muore a un anno e mezzo, l’autopsia svela un’infezione devastante

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Tragedia a Tropea: bimbo di 18 mesi muore in ospedale, indagini in corso e asilo chiuso

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Temi più discussi: Tropea, migliora il bimbo ricoverato: ipotesi infezione da più batteri; Vogliamo sapere se si poteva salvare: il dolore di Zungri nel giorno dei funerali di Alessio Pio · ilvibonese.it; Il giorno dopo il funerale di Alessio Pio: continuano le indagini e i ricoveri di bambini; Alessio Pio muore a 15 mesi, altri 4 bambini ricoverati: frequentano lo stesso asilo. Ipotesi batterio killer.

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Batterio killer nell’asilo, Alessio muore a 18 mesi: altri 4 bimbi in ospedale. La catena di contagio forse dopo visita medicaUn batterio killer portato nell'asilo dall'esterno - si ipotizza una visita in ospedale - e passato per via oro-fecale dai fasciatoi. Una contaminazione di ... ilmessaggero.it

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