Alessio Pio muore a un anno e mezzo l’autopsia svela un’infezione devastante
Il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato trasferito da Vibo Valentia è stato sottoposto a un’autopsia. I risultati hanno evidenziato un’infezione grave come causa della morte. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità.
La morte del piccolo Alessio Pio Coppolino, il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all’ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento da Vibo Valentia, entra in una nuova fase investigativa. I primi risultati dell’ autopsia hanno evidenziato la presenza di un grave processo infettivo-infiammatorio sistemico di natura settica, con il coinvolgimento di diversi organi. Secondo gli accertamenti preliminari, l’infezione avrebbe colpito polmoni, cuore e cervello, provocando un quadro clinico particolarmente aggressivo. La Procura della Repubblica di Catanzaro, sulla base degli elementi raccolti finora, ha escluso criticità nella gestione sanitaria avvenuta all’ospedale Pugliese-Ciaccio e ha trasmesso gli atti alla Procura di Vibo Valentia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Tragedia a Tropea: bimbo di 18 mesi muore in ospedale, indagini in corso e asilo chiuso
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Alessio Pio morto per «una grave infezione sistemica». Le ipotesi su cosa ha ucciso il bimbo di 18 mesi: l’autopsia e i casi simili all’asiloUn bambino di 18 mesi è morto il 22 luglio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.
Tropea, Alessio Pio muore a 18 mesi dopo un’infezione: altri bambini ricoverati, chiuso l’asilo: cosa sta accadendoUn bambino di 18 mesi è morto dopo aver contratto un'infezione, mentre altri dieci bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali.
Temi più discussi: Tropea, migliora il bimbo ricoverato: ipotesi infezione da più batteri; Vogliamo sapere se si poteva salvare: il dolore di Zungri nel giorno dei funerali di Alessio Pio · ilvibonese.it; Il giorno dopo il funerale di Alessio Pio: continuano le indagini e i ricoveri di bambini; Alessio Pio muore a 15 mesi, altri 4 bambini ricoverati: frequentano lo stesso asilo. Ipotesi batterio killer.
La speranza non muore: la lezione di Alessio Pio nel commosso addio della sua comunità accorsa nella chiesa della Madonna della neve di Zungri per i funerali del piccolo morto a soli 18 mesi LEGGI TUTTI I DETTAGLI DELLA NOTIZIA QUI: https://www.qu facebook
Ricoverato in via precauzionale un altro bambino che ha frequentato la Family Baby School di Tropea, la stessa struttura frequentata dal piccolo Alessio Pio, il bimbo di un anno e mezzo deceduto all'ospedale di Catanzaro. 'Le condizioni sono buone e la situa x.com
Batterio killer nell’asilo, Alessio muore a 18 mesi: altri 4 bimbi in ospedale. La catena di contagio forse dopo visita medicaUn batterio killer portato nell'asilo dall'esterno - si ipotizza una visita in ospedale - e passato per via oro-fecale dai fasciatoi. Una contaminazione di ... ilmessaggero.it
Alessio Pio di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro: altri 4 ricoverati. Sarà l’inchiesta della Procura di Vibo a fare luce sulla vicendaTropea bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro altri 4 ricoverati Tre dimessi Andavano tutti nello stesso asilo ... giornaledicalabria.it