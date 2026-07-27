Alessio Pio morto per una grave infezione sistemica Le ipotesi su cosa ha ucciso il bimbo di 18 mesi | l’autopsia e i casi simili all’asilo

Un bambino di 18 mesi è morto il 22 luglio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Secondo le prime ipotesi, la causa della morte sarebbe stata un grave processo infettivo-infiammatorio sistemico. L’autopsia è stata eseguita per chiarire le cause del decesso. Sono stati segnalati anche casi simili avvenuti in un asilo vicino.

Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto il 22 luglio scorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, sarebbe deceduto per un «grave processo infettivo-infiammatorio sistemico». Lo comunica la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo in parallelo a quello della Procura di Vibo Valentia. Il piccolo era stato trasferito nel capoluogo dopo un primo ricovero all’ospedale di Vibo e frequentava la Family Baby School di Tropea. Che tipo di infezione ha colpito il bambino. Dai reperti macroscopici dell’autopsia e dai primi dati microbiologici emerge un quadro di «carattere settico», con coinvolgimento di più organi: l’apparato pleuro-polmonare, quello pericardico-cardiaco e quello meningo-encefalico. 🔗 Leggi su Open.online

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