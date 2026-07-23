Un bambino di 18 mesi è morto dopo aver contratto un'infezione, mentre altri dieci bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto la chiusura dell’asilo frequentato dai bambini coinvolti. Il piccolo, residente in un comune del Vibonese, è deceduto in seguito a un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’infezione o sulle eventuali responsabilità.

La Procura apre un’inchiesta dopo la morte del piccolo, 10 bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. Un bambino di appena 18 mesi, Alessio Pio, residente a Zungri, nel Vibonese, è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. La tragedia ha fatto scattare un’inchiesta della Procura di Vibo Valentia, mentre cresce l’attenzione per quanto accaduto all’interno dell’asilo nido frequentato dal piccolo, dove diversi altri bambini hanno manifestato sintomi gastrointestinali negli ultimi giorni. Le autorità, però, invitano alla prudenza: al momento non esiste alcuna prova di un collegamento diretto tra il decesso del bambino e i malori registrati nella struttura scolastica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tropea, Alessio Pio muore a 18 mesi dopo un’infezione: altri bambini ricoverati, chiuso l’asilo: cosa sta accadendo

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«Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio», morto un bimbo di 18 mesi a Tropea

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