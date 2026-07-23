Un bambino di 18 mesi è deceduto all’ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini dello stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Le autorità stanno valutando un’ipotesi di infezione batterica come causa. Sono in corso indagini per chiarire le circostanze e individuare eventuali fonti di contagio. Nessuna informazione sulle condizioni di salute degli altri piccoli ricoverati.

Un bambino di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro e altri quattro piccoli che frequentano il suo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati dopo avere manifestato sintomi descritti come simili. L’ipotesi sulla quale stanno lavorando le autorità sanitarie è quella di un’infezione batterica, ma la causa del decesso e l’eventuale collegamento tra i diversi casi devono ancora essere accertati. Tre dei quattro bambini ricoverati sono già stati dimessi, mentre uno si trova ancora nell’ospedale di Catanzaro. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle loro condizioni iniziali né sulla natura precisa dei disturbi che li hanno accomunati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bimbo di 18 mesi morto, altri quattro ricoverati: cosa sappiamo sull’ipotesi di infezione batterica all’asilo di Tropea

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