Alessio Pio e la sesta malattia aggravata Cosa ha ucciso il bimbo di 18 mesi e l’inizio dell’infezione | cosa dice l’autopsia

Un bambino di 18 mesi è deceduto il 22 luglio presso un ospedale nel Sud Italia. L’autopsia ha rilevato che la causa della morte è stata una meningoencefalite causata dal virus HHV-6, conosciuto come la sesta malattia. La condizione si è complicata con una batteriemia da stafilococco aureo. Non sono stati forniti dettagli sulla presenza di altri fattori o condizioni preesistenti.

Alessio Pio Coppolino, il piccolo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, è morto per una meningoencefalite da HHV-6, la sesta malattia, complicata da una batteriemia da stafilococco aureo. A stabilirlo è Isabella Aquila, direttrice di medicina legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, che ha firmato l’autopsia su incarico della Procura. La diagnosi esclude quindi la pista del Clostridium difficile, ipotizzata nei giorni scorsi come possibile responsabile. Come si è arrivati alla sepsi. Secondo la nota della professoressa Aquila, la sequenza degli eventi sarebbe partita da una gastroenterite causata da Escherichia coli, con un contributo minore del Clostridium difficile (di cui però non è stata rilevata la tossina). 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessio Pio morto per «una grave infezione sistemica». Le ipotesi su cosa ha ucciso il bimbo di 18 mesi: l’autopsia e i casi simili all’asiloUn bambino di 18 mesi è morto il 22 luglio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Tropea, Alessio Pio muore a 18 mesi dopo un’infezione: altri bambini ricoverati, chiuso l’asilo: cosa sta accadendoUn bambino di 18 mesi è morto dopo aver contratto un'infezione, mentre altri dieci bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali.

Temi più discussi: Tropea, migliora il bimbo ricoverato: ipotesi infezione da più batteri; Il giorno dopo il funerale di Alessio Pio: continuano le indagini e i ricoveri di bambini; Vogliamo sapere se si poteva salvare: il dolore di Zungri nel giorno dei funerali di Alessio Pio · ilvibonese.it; Morte Alessio Pio, ricoverato a Catanzaro un altro bambino ospite dell’asilo.

Morte del piccolo Alessio Pio, la Procura apre un’inchiesta: sotto sequestro l’asilo e le cartelle cliniche calabriadirettanews.com/2026/07/26/mor… via @CDNewsCalabria x.com

Bimbo morto a Catanzaro, 'meningoencefalite da sesta malattia'(ANSA) - CATANZARO, 27 LUG - La morte del bambino di un anno e mezzo, Alessio Pio Coppolino, è avvenuta a causa di una meningoencefalite da HHV6 ossia la sesta malattia con concomitante e successiva b ... msn.com

Zungri, la morte del piccolo Alessio Pio. Deceduto per un grave processo infettivo-infiammatorio sistemicoLo si evince da una nota diffusa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Il procedimento, essendo stati esclusi elementi di criticità nella gestione sanitaria dell'ospedale Pugliese, è stato tr ... catanzaro.gazzettadelsud.it

[Frosinone] announce the signing of Alessio Zerbin from Napoli on a permanent transfer reddit