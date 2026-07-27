L'autopsia sul corpo di Alessio Pio Coppolino ha evidenziato un grave processo infettivo settico che ha coinvolto diversi organi. La Procura ha deciso di spostare l'inchiesta a Vibo Valentia. I risultati degli esami indicano che la morte è stata causata da questa grave infezione, che ha portato al malfunzionamento di più sistemi vitali. La famiglia del bambino si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi.

I primi risultati degli esami parlano di un grave processo infettivo a carattere settico che ha coinvolto più organi. La morte del piccolo Alessio Pio Coppolino, il bambino di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dopo il trasferimento dal presidio ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia, sarebbe stata provocata da un grave processo infettivo-infiammatorio sistemico a carattere settico. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia e degli accertamenti microbiologici resi noti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha fornito i primi elementi sulle cause del decesso. La vicenda continua... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessio Pio Coppolino, l’autopsia chiarisce la causa della morte: la Procura trasferisce l’inchiesta a Vibo Valentia

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