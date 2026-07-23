Un bambino di 18 mesi, ricoverato in ospedale a Catanzaro, è deceduto. Quattro altri bambini dello stesso asilo nido di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. I piccoli presentavano problemi di salute al momento del ricovero, ma le cause non sono ancora state chiarite. Nessuna informazione sulle condizioni di salute degli altri bambini.

Un bambino di un anno e mezzo, originario di Zungri, è morto all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato ricoverato con un quadro clinico grave, mentre altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido di Tropea sono finiti in ospedale con disturbi simili. Tre sono già stati dimessi; uno resta ricoverato nel capoluogo calabrese. Il piccolo era stato portato inizialmente in una struttura sanitaria di Vibo Valentia. Il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il trasferimento d’urgenza a Catanzaro, dove i medici avrebbero riscontrato un sospetto quadro di setticemia. Nonostante i tentativi dei sanitari, il bambino è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Bambino di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri quattro compagni d’asilo ricoverati. La Procura di Vibo Valentia apre un’inchiesta

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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