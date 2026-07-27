Alessandra Tripoli di nuovo mamma | salterà Ballando con le Stelle? La risposta della ballerina al dubbio dei fan

Alessandra Tripoli ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo secondo figlio. La ballerina, nota partecipante di Ballando con le Stelle, ha condiviso la notizia con i follower, evitando di confermare se prenderà parte alla prossima edizione del programma. La sua famiglia si allarga, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua presenza in trasmissione.

La famiglia si allarga in casa Tripoli-Urso. Alessandra Tripoli, una delle ballerine più amate di Ballando con le stelle, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo secondo figlio. L’annuncio è arrivato con un video carico di emozione che ha fatto il giro del web in poche ore, raccogliendo migliaia di commenti affettuosi da parte di colleghi, amici e fan del programma. Nel filmato pubblicato su Instagram, è il piccolo Liam, il primogenito della coppia nato nel 2021, a essere protagonista assoluto. Il bambino invita mamma e papà a raggiungerlo e, in un crescendo di tenerezza, le mani di Alessandra e Luca Urso si uniscono a quelle del figlio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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