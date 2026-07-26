La prossima edizione di Ballando con le stelle è dietro l'angolo, ma quest'anno il talent show del sabato sera di Rai 1 dovrà fare a meno di una delle sue ballerine con più edizioni alle spalle: Alessandra Tripoli, dal 2014 nel cast fisso del programma, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa e di non poter quindi partecipare alla 21ª edizione di Ballando. Con un tenero reel pubblicato su Instagram, in cui il primo figlio di Alessandra e del marito Luca Urso è protagonista dell'annuncio insieme ai genitori, la ballerina ha svelato al pubblico quello che gli addetti ai lavori sapevano già da qualche settimana, inclusa Barbara D'Urso che, secondo le ultime indiscrezioni, sta per entrare a far parte della giuria del programma al posto di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli in dolce attesa. I messaggi di Magnini e Pellegrini

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