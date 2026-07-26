Alessandra Tripoli aspetta il secondo figlio | la gravidanza mette in dubbio Ballando con le Stelle ma lei rassicura

Alessandra Tripoli ha annunciato sui social di essere in dolce attesa, aspettando il suo secondo figlio. La ballerina ha anche lasciato intendere di voler continuare a partecipare al programma televisivo, anche se con un ruolo diverso rispetto al passato. La notizia della gravidanza ha sollevato dubbi sulla sua presenza nel programma, ma lei ha rassicurato che continuerà a essere coinvolta.

Alessandra Tripoli ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Intanto lascia intendere di voler restare nel programma, anche se probabilmente con un ruolo diverso Alessandra Tripoli diventerà presto mamma per la seconda volta.La storica maestra diBallando con le Stelleha scelto Instagram per condividere con i suoi follower la lieta notizia, pubblicando un tenero video insieme al marito Luca Urso e al figlio Liam, protagonista di un momento dolcissimo mentre bacia il pancione della mamma. Ad accompagnare le immagini una frase semplice ma significativa: “La nostra felicità ha un battito in più“, con cui la ballerina ha ufficializzato l’arrivo del nuovo componente della famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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