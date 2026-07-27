alberi caduti e rami spezzati molto allarme per il maltempo danni per fortuna contenuti

Il maltempo ha provocato alberi caduti e rami spezzati in diverse aree, con alcuni allagamenti che si sono risolti rapidamente. Non sono stati registrati danni significativi, ma si è segnalato un elevato livello di preoccupazione tra la popolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le criticità sono state gestite senza conseguenze gravi. La situazione si è stabilizzata nel giro di poco tempo, grazie anche alla rapida deflusione dell’acqua.

Alberi e rami caduti e allagamenti contenuti in alcune zone (con l’acqua defluita tuttavia in breve tempo) che non hanno, per fortuna, causato grossi danni, ma sicuramente molto allarme. Momenti di apprensione sul territorio dell’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, soprattutto alla vigilia della giornata di intense precipitazioni previste su tutta la Toscana ieri. L’ allerta arancione diramata dalla Regione aveva spinto anche i sindaci dell’Unione, "prevedendo fenomeni intensi con piogge, temporali, grandine e forte vento", a disporre l’interdizione a parchi, giardini pubblici e aree giochi dalla mezzanotte alle 14 di ieri. E per quanto la pioggia non sia effettivamente mancata, la relativamente breve durata delle precipitazioni ha finito con il neutralizzarne l’intensità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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