Nella serata di mercoledì 15 luglio, una forte perturbazione ha provocato la caduta di alberi e rami in pianura, causando oltre 90 interventi dei vigili del fuoco. Sono stati segnalati rami spezzati, alberi caduti e un’auto ribaltata. Non si sono registrati feriti. Le chiamate sono arrivate al centralino dei soccorsi per gestire le situazioni di emergenza legate al maltempo.

MALTEMPO. La perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nella serata di mercoledì 15 luglio ha provocato la caduta di alberi e rami soprattutto in pianura. Troba d’aria sull’area feste di Bagnatica, un’auto ribaltata da una tromba d’aria. Ritardi e cancellazioni a Orio al Serio. L’allerta arancione è stata diramata da Regione lombardia fino a mezzanotte di mercoledì 15 luglio in previsione di una perturbazione con raffiche di vento fino a 150 kmh e temporali diffusi e violenti. Dalle 16.30 sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo circa 90 richieste di soccorso, con particolare intensità nella zona sud della provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Maltempo: rami spezzati, alberi caduti e un’auto ribaltata, oltre 90 chiamate ai vigili del fuoco- Foto/Video

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Alberi e rami sono caduti in molte zone della città, compreso il centro

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