Venerdì mattina un temporale ha colpito Milano e l’area metropolitana, causando alberi caduti e rami spezzati. Le raffiche di vento e la pioggia intensa hanno provocato disagi e danni diffusi. In alcune zone si sono verificati anche episodi di grandine violenta, soprattutto a Monza e in Brianza. Non sono stati segnalati feriti, ma sono stati necessari interventi di emergenza per rimuovere gli alberi caduti e ripristinare le strade.

Il violento temporale che ha investito Milano e la sua area metropolitana nelle prime ore di venerdì 17 luglio ha provocato numerosi danni, tra cui alberi caduti, rami spezzati e disagi causati dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia intensa. Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale, le criticità più rilevanti si sono registrate nei Comuni dell'hinterland meridionale, in particolare a Pieve Emanuele. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La prima perturbazione ha raggiunto il Milanese intorno alle 4 del mattino, spostandosi da Ovest dopo aver attraversato le Prealpi e l'Altomilanese. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Temporale a Milano venerdì mattina: alberi caduti, rami spezzati e disagi. Grandinate violente a Monza e in Brianza

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