Dal 28 maggio 2026 entrerà in funzione AscoltaMI, il nuovo servizio di supporto psicologico rivolto agli studenti. Il progetto, promosso dal Ministero, mira a offrire assistenza ai ragazzi che necessitano di supporto emotivo e psicologico durante il percorso scolastico. La piattaforma sarà accessibile agli studenti e alle scuole, con operatori dedicati pronti a intervenire in caso di bisogno. La presenza di questo servizio si inserisce nelle iniziative per il benessere degli studenti.

Il 28 maggio 2026 diverrà operativo AscoltaMi, il servizio ideato e realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), per il supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo biennio della Secondaria di II grado. Con AscoltaMI, si offre agli studenti un servizio di ascolto e consulenza, non terapeutica, per affrontare situazioni di fragilità e vulnerabilità che possono manifestarsi in età adolescenziale, in un'ottica di prevenzione dei fattori di rischio o di situazioni di disagio che spesso ostacolano i processi e la partecipazione alla vita scolastica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, dal 28 maggio operativo AscoltaMI. Nasce il servizio per il supporto psicologico degli studenti

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