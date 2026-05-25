Dal 28 maggio 2026 entra in funzione AscoltaMI, il nuovo servizio di supporto psicologico rivolto agli studenti. Il progetto, promosso dal Ministero, mira a offrire assistenza e ascolto a studenti in difficoltà. La piattaforma sarà accessibile a partire dalla data indicata, consentendo agli studenti di ricevere supporto professionale. La data di avvio è stata comunicata ufficialmente e il servizio sarà disponibile nelle scuole di tutto il territorio.

Il 28 maggio 2026 diverrà operativo AscoltaMi, il servizio ideato e realizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), per il supporto psicologico agli studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e del primo biennio della Secondaria di II grado. Con AscoltaMI, si offre agli studenti un servizio di ascolto e consulenza, non terapeutica, per affrontare situazioni di fragilità e vulnerabilità che possono manifestarsi in età adolescenziale, in un’ottica di prevenzione dei fattori di rischio o di situazioni di disagio che spesso ostacolano i processi e la partecipazione alla vita scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola, dal 28 maggio operativo AscoltaMI, il servizio per il supporto psicologico degli studenti

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