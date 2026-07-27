A agosto, il Presidente del Forum delle Associazioni Familiari ha dichiarato che il diritto alla vacanza dipende dal sostegno alle famiglie. Un'analisi del Centro Studi Conflavoro evidenzia che milioni di famiglie italiane affrontano difficoltà economiche nel permettersi ferie. La questione riguarda principalmente il potere d'acquisto e le risorse disponibili per le spese di viaggio e soggiorno. Nessun dettaglio sui piani di intervento o misure specifiche.

"L'analisi del Centro Studi Conflavoro richiama l'attenzione su una realtà che riguarda milioni di famiglie italiane. Se è vero che ad agosto circa 40 milioni di persone non partiranno, è altrettanto rilevante che, per molti, non si tratti di una scelta, ma della conseguenza di difficoltà economiche, esigenze di cura, problemi di salute o impegni di lavoro. Ancora più significativo è il dato secondo cui oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza, percentuale che raggiunge il 53,3% tra quelle con tre o più figli. Le vacanze non rappresentano un lusso, ma un'occasione preziosa di riposo, condivisione e rafforzamento dei legami familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Agosto, Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: "Il diritto alla vacanza passa dal sostegno alle famiglie"

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