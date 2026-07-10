Il Forum delle Associazioni Familiari critica le dichiarazioni del presidente dell'INPS sul'assegno unico, ritenendole fuorvianti. Secondo l'organizzazione, le parole di Fava rischiano di attribuire all'assegno un problema che deriva da decisioni politiche diverse. Inoltre, si sottolinea che il vero errore consiste nel non aver reso l'assegno davvero universale. La posizione ribadisce che le difficoltà riscontrate sono legate a scelte di politica sociale e non alle caratteristiche dell'assegno stesso.

"Non condividiamo le dichiarazioni del presidente dell'INPS Gabriele Fava perché rischiano di individuare nell'Assegno unico un problema che, in realtà, nasce da ben altre scelte. Attribuire a questa misura un effetto di disincentivo al lavoro femminile significa spostare l'attenzione dalle vere criticità del sistema. L'Assegno unico non scoraggia il lavoro delle donne. Il limite è che non è mai stato reso realmente universale". "Il suo collegamento all'ISEE produce effetti distorsivi che il Forum delle Associazioni Familiari denuncia fin dalla sua introduzione: in alcune situazioni l'aumento del reddito da lavoro determina una riduzione dei benefici, creando meccanismi che finiscono per penalizzare proprio le famiglie che si vorrebbero sostenere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - INPS, Bordignon, Forum Associazioni Familiari: "Parole di Fava su Assegno unico rischiano di essere fuorvianti. Il vero errore è non averlo reso davvero universale"

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