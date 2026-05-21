Forum Associazioni Familiari Pazzano | Investire nelle famiglie significa creare coesione sociale
Il Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria ha presentato un documento che affronta temi legati al sostegno alle famiglie. Il movimento La Strada ha espresso apprezzamento per il testo, sottolineando di condividere diverse proposte già inserite nel proprio programma amministrativo. La discussione si inserisce nel quadro di iniziative volte a rafforzare la coesione sociale attraverso interventi mirati a favorire il benessere familiare. Nessuna ulteriore dichiarazione o dettaglio sulle misure è stato comunicato in questa occasione.
Il movimento La Strada esprime apprezzamento per il documento presentato dal Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria e conferma la piena convergenza su una serie di misure già presenti nel proprio programma amministrativo.Per il candidato sindaco Saverio Pazzano: "Le famiglie. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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