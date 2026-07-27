Aeroporto di Orio Sinistra Italiana | Il calo del rumore è solo un errore di calcolo

Da bergamonews.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sezione locale di Sinistra Italiana ha commentato i dati del rapporto Arpa 2025, sostenendo che il calo dei residenti esposti al rumore aeroportuale non rispecchia una vera diminuzione, ma sarebbe invece dovuto a un errore di calcolo. La posizione si basa sulla convinzione che la riduzione segnalata non sia reale, ma frutto di dati inaccurati. La questione riguarda la misurazione del rumore e la sua rappresentazione nel rapporto ufficiale.

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Bergamo. “Il calo dei residenti esposti al rumore aeroportuale registrato nel rapporto Arpa 2025 è solo il frutto di un errore di calcolo e non rappresenta un reale miglioramento della situazione”. È quanto sostiene Sinistra Italiana Bergamo, che torna a chiedere lo stop ai voli notturni e il rientro entro i limiti acustici previsti dalla zonizzazione. Secondo il partito, il rapporto Arpa evidenzia una diminuzione delle persone esposte a livelli di rumore superiori ai 60 decibel rispetto al 2024, ma lo stesso documento spiega che il dato è stato influenzato da un errore di georeferenziazione dei tracciati di volo. “Una rotazione cartografica... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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