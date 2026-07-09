Orio Sinistra Italiana | Prima stop ai voli notturni e rientro nei limiti di rumore poi si discuta dell’espansione

Alle 21:30, nel parcheggio delle Scienze di Colognola, molte auto sono già parcheggiate, segno che i residenti sono tornati a casa dopo il lavoro. Sinistra Italiana ha chiesto di bloccare i voli notturni e di rispettare i limiti di rumore prima di discutere di eventuali espansioni dell’aeroporto. La richiesta si basa sulla presenza di residenti che rientrano nelle loro abitazioni in quell’orario.

Bergamo. Il luogo e l’orario non sono una scelta casuale. L’orologio segna le 21,30, il parcheggio nel piazzale delle Scienze di Colognola è pieno delle auto dei residenti rincasati dopo una giornata lavorativa. Mentre gli esponenti di Sinistra Italiana Bergamo illustrano la loro posizione sul futuro dell’ aeroporto di Orio al Serio, gli aerei continuano a decollare sopra le loro teste con una frequenza di pochi minuti, diventando la dimostrazione concreta di ciò che denunciano. L’iniziativa, ospitata mercoledì 8 luglio dall’ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista Paolo Scanzi, arriva all’indomani della presentazione in Consiglio... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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