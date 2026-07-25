Durante un incontro tecnico sul nuovo piano di sviluppo aeroportuale 2029-2043, i sindaci hanno espresso dubbi riguardo alla priorità tra sostenibilità e crescita. Hanno sottolineato che la tutela ambientale dovrebbe precedere l'espansione. La società di gestione aeroportuale ha risposto affermando che i nuovi aerei ridurranno il rumore.

Sostenibilità della crescita e convivenza con il territorio. Sono nodi che gli amministratori locali tengono sostanzialmente appaiati, intervenendo al tavolo tecnico convocato per approfondire gli aspetti tecnici del masterplan sul nuovo Piano di sviluppo aeroportuale 2029-2043 (Psa). Documento che, quanto a volumi di traffico futuri, stima per Orio al Serio una crescita fino a 23,9 milioni di viaggiatori al 2040, a tendere ai 25,05 milioni del 2043. Scenario su cui si innesta una prima riflessione del sindaco di Seriate, Gabriele Cortesi, che pur riconosce l’importanza (sotto i profili economici, occupazionali, logistici e turistici) del Caravaggio: «Ho la sensazione che il nuovo masterplan parta da un obiettivo di crescita dell’aeroporto e successivamente verifichi come rendere il territorio compatibile con quella crescita. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Aeroporto di Orio, i dubbi dei sindaci sul maxi piano: «Prima la sostenibilità, poi lo sviluppo». Sacbo: «Meno rumore coi nuovi aerei»

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