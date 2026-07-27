L’aeroporto di Orio al Serio ha registrato una crescita significativa, diventando una delle principali risorse economiche della zona. Ha aumentato il numero di voli e di passeggeri, contribuendo alla crescita del turismo e facilitando le attività commerciali locali. Tuttavia, si discute sulla necessità di limitare l’espansione per evitare un impatto negativo sulla qualità della vita e sull’ambiente circostante. La discussione riguarda il mantenimento di un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità.

L’aeroporto di Orio al Serio è una delle più grandi fortune economiche del territorio bergamasco. Ha creato occupazione, ha reso Bergamo una porta d’accesso all’Europa, ha favorito il turismo e ha offerto alle imprese un’infrastruttura strategica. Ma proprio perché rappresenta un patrimonio collettivo, il suo futuro non può essere misurato soltanto dalla crescita del traffico. Il nuovo masterplan, che punta a circa venticinque milioni di passeggeri entro il 2043, pone una domanda di fondo: esiste un limite oltre il quale lo sviluppo dell’aeroporto entra in conflitto con la qualità della vita delle comunità che lo circondano? Per molti anni abbiamo pensato che la crescita fosse un bene in sé e che i problemi prodotti potessero essere affrontati successivamente con opere di mitigazione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Aeroporto di Orio, la crescita ha un limite: sviluppo e qualità della vita devono restare in equilibrio

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