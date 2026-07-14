Aeroporto di Orio al via il dibattito | due mesi per le proposte sul Piano di sviluppo

L’aeroporto di Orio ha avviato il dibattito sul Piano di sviluppo, con due mesi di tempo per presentare proposte. Il progetto è stato illustrato a istituzioni e associazioni. I tavoli tecnici sono programmati per il 23 luglio. Nel 2027 sono previste le prime opere sulla viabilità, con l’apertura dell’accesso da est.

LO SCALO. Il progetto è stato presentato a istituzioni e associazioni. Convocati per il 23 luglio i tavoli tecnici, nel 2027 prime opere sulla viabilità con l’accesso da est. Un aeroporto destinato a crescere perché cresce il mercato, ma chiamato a farlo con un modello diverso dal passato: più intermodalità e integrazione con il territorio, infrastrutture e aeromobili più efficienti e sostenibilità. È questa la filosofia del nuovo Piano di sviluppo aeroportuale di Sacbo ed Enac al 2043, un programma di investimenti da circa 500 milioni di euro, entrato ieri nella sua fase di confronto. Con l’avvio del dibattito pubblico, infatti, il Masterplan si apre al contributo del territorio prima della sua definizione finale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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