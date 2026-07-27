Nessun Dream Team né premi individuali sono stati assegnati alla fine della Nations League 2026 di volley femminile. La decisione è stata comunicata senza indicazioni ufficiali su motivi o alternative. La squadra ideale e i riconoscimenti individuali, solitamente annunciati al termine della competizione, sono stati invece omessi. Tra le premiate figura anche una giocatrice russa, Antropova. La mancanza di premi ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Novità assoluta nell’universo della pallavolo: il Dream Team non è stato nominato al termine della Nations League 2026 di volley femminile e non sono stati assegnati gli abituali premi individuali. Incoronare il sestetto di riferimento di una competizione internazionale era un punto di riferimento per tutti gli appassionati e rappresentava un riconoscimento importante per tutte le giocatrici, che venivano inserite nella formazione di punta con una palleggiatrice, un opposto, due schiacciatrici, due centrali e un libero. Si trattava di palme di merito che spesso facevano discutere e che non trovavano il favore unanime degli addetti a lavori, perché assegnati anche su criteri personali e non facendo forza su criteri oggettivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Addio a Dream Team e miglior sestetto: cambiano i premi individuali nel volley. Chi ha vinto in Nations League? C’è anche Antropova

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