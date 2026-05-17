Perugia ha conquistato la vittoria nella finale di andata della Champions League maschile di volley 2026, battendo l’Aluron Warta Zawiercie con un risultato di 3-0 alla Inalpi Arena di Torino. La finale ha visto un’icona italiana concludere la propria carriera da MVP, ricevendo uno dei premi individuali assegnati durante la competizione. La partita si è svolta sotto gli occhi di un pubblico numeroso, con la squadra italiana che ha dominato l’incontro sin dall’inizio.

Perugia ha vinto la Champions League 2026 di volley maschile, sconfiggendo l’Aluron Warta Zawiercie per 3-0 nella finale andata in scena alla Inalpi Arena di Torino. I Block Devils hanno annullato un set-point nella prima combattutissima frazione e hanno poi dominato i due parziali successivi, meritandosi l’apoteosi nel capoluogo piemontese. I rossoneri hanno alzato al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva e si sono confermati Campioni d’Europa dopo l’apoteosi di dodici mesi fa a Lodz. Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). Il miglior giocatore del torneo (MVP) è... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i premi individuali della Champions League 2026: un’icona italiana chiude la carriera da MVP

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FINAL STANDINGS Women's Champions league 2026 European Volleyball Released

Sullo stesso argomento

Volley femminile, i premi individuali della Champions League 2026: miglior allenatore italiano, consolazione per ConeglianoIl VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2026 di volley femminile, sconfiggendo l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 nella finale andata in scena...

LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: ottima partenza della squadra italiana, 4-711-25 TRENTO VINCE IL PRIMO SET! Altro ace di Faure, con il francese che chiude un parziale dominato dall’inizio alla fine.

Volley femminile, i premi individuali della Champions League 2026: miglior allenatore italiano, consolazione per Conegliano - x.com

Perugia-Zawiercie, dove vedere la finale di CEV Champions League volley su Sky e NowDominata la semifinale contro Varsavia, tra Perugia e il bis consecutivo in Champions League c'è un'altra squadra polacca, lo Zawiercie. Replay della finale dello scorso anno, vinta da Giannelli e ... sport.sky.it

Volley femminile, i premi individuali della Champions League 2026: miglior allenatore italiano, consolazione per ConeglianoIl VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2026 di volley femminile, sconfiggendo l'Eczacibasi Istanbul per 3-1 nella finale andata in scena alla ... oasport.it