LIVE Italia-Brasile 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova non si sblocca 2-6 nel secondo parziale

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Nations League femminile di volley, l’Italia ha vinto contro il Brasile per 1-0. Nel secondo set, l’atleta Antropova non è riuscita a sbloccare il punteggio, con il parziale che è arrivato a 2-6. Nel corso del set, si sono verificati diversi scambi: un ace di Orro ha portato l’Italia all’8-8, mentre Ana Cristina ha sbagliato la ricezione, e Rosamaria è stata sanzionata per un’infrazione di seconda linea. Sylla ha concluso con un pallonetto profondo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Ace di Orro, Ana Cristina sbaglia la ricezione. 7-8 Infrazione da seconda linea di Rosamaria. 6-8 Pallonetto profondo intelligente di Sylla. Il palleggio di Orro non era stato preciso. 5-8 Primo tempo di Luzia. 5-7 Lunga la battuta di Rosamaria. 4-7 L’Italia pasticcia in ricostruzione, Ana Cristina non perdona con il diagonale. 4-6 Il Brasile sbaglia la ricezione, Sylla a segno di prima intenzione. 3-6 Sulla riga la diagonale di Nervini. 2-6 Contenute Antropova e Fahr, poi Nervini murata. Giocare senza l’apporto dell’opposta non è di certo facile.Time-out Velasco. 2-5 In rete la battuta di Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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