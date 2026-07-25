LIVE Italia-Brasile 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova non si sblocca 2-6 nel secondo parziale

Notizia in breve

Durante il match di Nations League femminile di volley, l’Italia ha vinto contro il Brasile per 1-0. Nel secondo set, l’atleta Antropova non è riuscita a sbloccare il punteggio, con il parziale che è arrivato a 2-6. Nel corso del set, si sono verificati diversi scambi: un ace di Orro ha portato l’Italia all’8-8, mentre Ana Cristina ha sbagliato la ricezione, e Rosamaria è stata sanzionata per un’infrazione di seconda linea. Sylla ha concluso con un pallonetto profondo.