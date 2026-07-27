Ad Ascea la storia di Napoli prende vita tra danza teatro e musica

Ad Ascea, presso l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, si svolge uno spettacolo dedicato alla storia di Napoli, con danza, teatro e musica. La rappresentazione intitolata “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE” è stata spostata al 29 luglio 2026. L’evento celebra duemilacinquecento anni di storia, arte e passione, con performance che combinano parole, danza, musica e teatro.

All’Anfiteatro degli Scavi di Pompei “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE”. Nuova data mercoled’ 29 luglio Ascea (Salerno), 27 luglio 2026 – Duemilacinquecento anni di storia, arte e passione raccontati attraverso la forza delle parole, la suggestione della danza, la musica e il teatro. È questo il viaggio al centro di «Napoli – 2500 anni di storia, arte e passione», lo spettacolo in programma giovedì 30 luglio, alle ore 21, in piazza Europa ad Ascea Marina, nell’ambito del cartellone «Estate ad Ascea 2026», promosso dal Comune di Ascea e da Ascea Turismo360. Un appuntamento che accende i riflettori su una città e su una cultura capaci di attraversare i secoli, trasformandosi continuamente senza mai perdere la propria identità. 🔗 Leggi su 2anews.it

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