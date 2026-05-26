Pinocchio prende vita | gli studenti dell’Amedeo d’Aosta protagonisti di un grande progetto tra teatro danza e coro
Oltre 80 studenti hanno partecipato a un progetto che ha unito teatro, danza e coro, portando in scena lo spettacolo “Pinocchio” al teatro Anche Cinema di Bari. Dopo mesi di prove, il cast ha interpretato il celebre personaggio in una rappresentazione che ha coinvolto tre percorsi artistici diversi. La produzione ha richiesto un lungo lavoro di preparazione e collaborazione tra gli studenti, che hanno dato vita a uno spettacolo finale ricco di energia e creatività.
Oltre 80 studenti coinvolti, tre percorsi artistici, mesi di prove, creatività ed emozioni culminati nello spettacolo teatrale “Pinocchio”, andato in scena al teatro Anche Cinema di Bari. È il bilancio entusiasmante dei PN attivati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “Amedeo d’Aosta”. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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