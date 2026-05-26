Pinocchio prende vita | gli studenti dell’Amedeo d’Aosta protagonisti di un grande progetto tra teatro danza e coro

Notizia in breve

Oltre 80 studenti hanno partecipato a un progetto che ha unito teatro, danza e coro, portando in scena lo spettacolo “Pinocchio” al teatro Anche Cinema di Bari. Dopo mesi di prove, il cast ha interpretato il celebre personaggio in una rappresentazione che ha coinvolto tre percorsi artistici diversi. La produzione ha richiesto un lungo lavoro di preparazione e collaborazione tra gli studenti, che hanno dato vita a uno spettacolo finale ricco di energia e creatività.