L'ex sindaco di Acquasparta, Roberto Romani, è deceduto all'età di 63 anni. Romani, avvocato, era stato sindaco dal 2009 al 2019 e presidente dell'Atc di caccia 3. La notizia è stata diffusa il 27 luglio 2026.

Acquasparta (Terni), 27 luglio 2026 – È morto a 63 anni l'avvocato Roberto Romani, presidente dell'Atc di caccia 3, già sindaco di Acquasparta dal 2009 al 2019. La Camera penale di Terni esprime in una nota “le più sentite condoglianze alla famiglia per la morte prematura del loro congiunto, membro del Direttivo, avvocato Roberto Romani. Professionista di riconosciute qualità tecniche e di non comune rigore morale. Si ricorda con affetto e gratitudine anche il suo recente e riuscito sforzo per riaffermare il valore primario della appartenenza alla categoria degli Avvocati”. Romani lascia moglie e tre figli. Il funerale si terrà martedì alle 17 nella chiesa di Santa Cecilia ad Acquasparta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquasparta piange l’ex sindaco Roberto Romani. L’avvocato aveva 63 anni

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