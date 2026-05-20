Senigallia prof si accascia a terra e muore durante il saggio degli allievi | Roberto Mori aveva 63 anni

Roberto Mori, insegnante di musica di 63 anni, è morto durante il saggio di fine anno dei suoi allievi all'istituto "Marchetti" di Senigallia. Il docente si è accasciato a terra improvvisamente. Il cordoglio di chi lo conosceva: "Era musicista di grande sensibilità e valore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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