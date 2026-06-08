E’ deceduto l’ex sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti, nato nel 1941 e laureato in Economia e Commercio. La sua morte è stata annunciata dopo un periodo di malattia. Soffritti, originario della città, aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino in passato. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Ferrara, 8 giugno 2026 – E’ morto l’ex sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti. Classe 1941, laureato in Economia e Commercio, nato in città, era malato da tempo. Era figlio di Antenore Soffritti, impegnato nella Resistenza al nazifascismo, che fu tra le vittime dell'eccidio del Doro, la strage nazista avvenuta a Ferrara il 17 novembre 1944. Iscritto al PCI dal 1960, la sua carriera nel Comune estense iniziò nel 1961. Nove anni più tardi, diventò dirigente in Regione Emilia Romagna, prima nel settore Attività Produttive e poi nell'area della Formazione professionale. Nel 1975 venne nominato assessore agli Affari generali del Comune nella seconda legislatura guidata da Radames Costa, figlio del partigiano Ugo e già dirigente della Cgil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Roberto Soffritti, il ‘Duca Rosso’. Ferrara piange l’ex sindaco

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