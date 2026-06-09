Il prezzo del gasolio supera i 2 euro al litro dopo il settimo intervento del governo sulle accise. La misura, approvata con un decreto, ha dimezzato le accise sui carburanti, ma il prezzo del gasolio è comunque tornato sopra questa soglia.

Il gasolio torna sopra quota 2 euro al litro. È la conseguenza diretta del settimo intervento sulle accise dei carburanti messo in campo dal Governo con un decreto interministeriale firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a partire dal 7 giugno e fino al 3 luglio. Lo sconto sul diesel si è infatti dimezzato, passando da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina è rimasto invariato. I dati rilevati dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fotografano il cambio di scenario: il prezzo medio self service sulla rete stradale è di 1,917 euro al litro per la benzina e di 2,004 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Taglio accise dimezzato sul gasolio, il prezzo torna sopra i 2 euro al litro

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