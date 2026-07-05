Accise carburanti stop allo sconto | benzina e gasolio più cari ma di quanto?

Il governo ha deciso di eliminare lo sconto di sei centesimi al litro sulle accise dei carburanti, che era in vigore da marzo per fronteggiare la crisi energetica. Da ieri, le aliquote sono tornate al livello normale previsto dalla legge, rendendo la benzina e il gasolio più costosi. La misura non è stata prorogata, e il prezzo finale dei carburanti ha subito un aumento rispetto ai mesi precedenti.

Il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto sulle accise carburanti, fermo da mesi a sei centesimi al litro. La misura era nata a marzo per contenere gli effetti della crisi energetica, ma da ieri le aliquote sono tornate al livello ordinario di legge. L'effetto si è visto subito: benzina e gasolio sono già saliti, un pieno può costare fino a tre euro in più.Come sono cambiate le accise carburantiIl primo intervento sulle accise carburanti risale a marzo, quando il governo tagliò l'imposta di 25 centesimi al litro per contenere i rincari legati alla guerra in Iran. Nei mesi successivi lo sconto è stato prorogato più volte, ma ridotto progressivamente fino a soli cinque centesimi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Carburanti, stop agli sconti sulle accise

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