Se il sottotetto si accede dall’appartamento e nel rogito non ci sono indicazioni specifiche, potrebbe essere considerato parte dell’abitazione privata. La verifica principale riguarda i documenti di proprietà, come il rogito e i passaggi di proprietà precedenti, oltre al regolamento condominiale, se presente. La presenza di eventuali vincoli o clausole può influenzare la possibilità di modificarlo o venderlo insieme all’appartamento.

“Avvocata, ho sempre considerato il sottotetto una parte della mia casa. Si entra dal mio appartamento e nel rogito non c’è scritto nulla. Posso sistemarlo o venderlo insieme all’abitazione?” La prima verifica concerne i gli atti di proprietà: il rogito, i passaggi di proprietà precedenti e l’eventuale regolamento condominiale contrattuale. Se nessuno di questi assegna chiaramente il sottotetto o mansarda al proprietario dell’ultimo piano o al condominio, si guarda a come il vano è costruito e all’utilità che può offrire. L’ articolo 1117 c.c. considera comune il vano che, per struttura e funzione, può servire l’edificio o più condomini, anche se fino a quel momento nessuno l’ha usato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Abito all’ultimo piano: il sottotetto è mio o del condominio?

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