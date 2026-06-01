Una giovane sposa ha condiviso un video su TikTok in cui si vede mentre si trova in difficoltà in una piscina durante il ricevimento del suo matrimonio. La donna ha spiegato di essersi tuffata in acqua e di aver avuto problemi a respirare, aggiungendo di aver seguito il marito senza pensare alla possibile tragedia. Il video mostra la donna in acqua, visibilmente in affanno, mentre cerca di mantenere la calma.

Il giorno più bella della vita poteva trasformarsi in tragedia. Una giovane sposa, Shelby Crawford, ha pubblicato sul social network TikTok un video che la ritrae in evidente difficoltà all’interno di una piscina durante il ricevimento del suo matrimonio. L’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ha suscitato un’ampia discussione online. Ciò che ha maggiormente colpito la Crawford, tuttavia, non è stata la vasta eco mediatica generata dal filmato, bensì le numerose segnalazioni ricevute da parte degli utenti, i quali l’hanno messa al corrente di casi in cui alcune spose avevano perso la vita in circostanze analoghe, trascinate sott’acqua dal peso degli abiti nuziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio abito da sposa poteva ammazzarmi, mi sono buttata in piscina e non respiravo. Ho solo seguito mio marito, non pensavo alla tragedia”: lo sfogo di una sposina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come scegliere l'abito da sposa L'ho chiesto all'esperto

Notizie e thread social correlati

“Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito”: Laura Clery racconta l’incidenteLaura Clery ha raccontato di essere stata colpita da un frigorifero di oltre 270 chili che le è caduto addosso, mettendo a rischio la vita.

“Il mio fidanzato non voleva fare sesso fuori dal matrimonio. Ci siamo sposati e in luna di miele ho scoperto che ha un micro pene”: lo sfogo di una sposinaUna donna ha raccontato di aver scoperto durante la luna di miele che il suo marito ha un pene di dimensioni inferiori alla media.

Temi più discussi: Faccio divertire le mie spose. E gli ospiti restano d'incanto; Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l'abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposeranno; Maison Patiti; Chi vestirà le damigelle di Aurora Ramazzotti: a Sara Daniele un ruolo speciale (e un abito su misura).

Il mio vestito da sposa è arrivato e sono così felice! reddit

#Ilmanualedellastronza - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L'abito da sposa di Dua Lipa rende omaggio a Bianca Jagger, uno dei look Bridal più audaci della storiaPer il suo matrimonio in municipio con Callum Turner, Dua Lipa ha scelto un completo di Schiaparelli e un cappello di Stephen Jones ... vogue.it

Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Londra, l'abito da sposa è un completo SchiaparelliDua Lipa e Callum Turner si sono sposati La coppia ha detto sì oggi, con una cerimonia intima, celebrata presso l’Old Marylebone Town Hall di Londra alla presenza di una ristretta cerchia di amici e ... vogue.it