A Palma de Mallorca, i visitatori possono scoprire una città nota per il suo stile distintivo. La capitale delle Baleari attira chi cerca un’esperienza autentica, lasciando alle spalle Ibiza e Formentera. La città è legata alla storia di figure come George Sand, che trascorse un inverno qui, prendendosi cura di Chopin. La sua atmosfera combina elementi culturali e artistici, offrendo un’immersione nella tradizione locale.

Lasciate Ibiza e Formentera ai turisti, i veri viaggiatori vanno a Mallorca. Qui dove George Sand spese un inverno prendendosi cura di Chopin, dove hanno casa celeb come Mads Mikkelsen e non è strano incontrare Steven Meisel al mercatino delle pulci di Consell (ogni domenica dalle 8 alle 14, Poligono IndustrialAvinguda del Raiguer 4), si vive l’essenza delle Baleari, senza ansie da visibilità e nel solco di tradizioni antiche. Perché Mallorca, istituita come Regno da Giacomo I il Conquistatore, è un’isola camaleontica, capace di nascondere delle straordinarie rarità dietro al turismo di massa che caratterizza la costa tra Magaluf e S’Arenal.... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A spasso per Palma de Mallorca per scoprire la vera essenza di una città, che ha fatto dello stile la sua cifra distintiva.

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