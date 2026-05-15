Banda di napoletani rapinava orologi di lusso tra Ibiza Palma de Mallorca e Barcellona | 12 arresti

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda composta da cittadini napoletani è stata smantellata dalle forze dell'ordine dopo essere stata coinvolta in una serie di furti di orologi di lusso nei principali centri turistici di Ibiza, Palma de Mallorca e Barcellona. L’operazione ha portato all’arresto di dodici persone, tutte ritenute componenti del gruppo. Le indagini hanno evidenziato come i membri della banda si spostassero frequentemente tra le diverse località per mettere a segno i colpi, approfittando della affluenza turistica.

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La banda, dedita al furto e alla era attiva nei luoghi più turistici delle maggiori città spagnole,. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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