Banda di napoletani rapinava orologi di lusso tra Ibiza Palma de Mallorca e Barcellona | 12 arresti

Una banda composta da cittadini napoletani è stata smantellata dalle forze dell'ordine dopo essere stata coinvolta in una serie di furti di orologi di lusso nei principali centri turistici di Ibiza, Palma de Mallorca e Barcellona. L’operazione ha portato all’arresto di dodici persone, tutte ritenute componenti del gruppo. Le indagini hanno evidenziato come i membri della banda si spostassero frequentemente tra le diverse località per mettere a segno i colpi, approfittando della affluenza turistica.

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