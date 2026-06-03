Sulle tribune del torneo di tennis non si è parlato d’altro Accanto al marito François-Henri Pinault l' attrice 59enne ha rubato la scena con un hair look che è una vera e propria lezione di stile
Durante il torneo di tennis Roland Garros, l'attenzione si è concentrata sulla presenza di Salma Hayek, seduta accanto al marito François-Henri Pinault. L'attrice di 59 anni ha attirato l'attenzione con un'acconciatura che ha suscitato commenti tra gli spettatori, diventando protagonista delle conversazioni sulle tribune. La sua presenza ha dominato l'interesse sia per il torneo che per il suo look, che ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di sport e moda.
N on solo tennisti super star. Sulle tribune del Roland Garros, gli occhi degli appassionati di sport e di stile convergono sulla star in tribuna: Salma Hayek. Seduta accanto al marito François-Henri Pinault, l’attrice 59enne si nota anche in look total black. Che lascia tutto il protagonismo alla chioma sciolta a onde naturali. Con un tocco argentato decisamente chic. Salma Hayek ama le sue ciocche grigie: lo chignon Old Hollywood dai riflessi argentati X Salma Hayek sulle tribune del Roland Garros: il tocco silver sulla chioma corvina. Il torneo su terra rossa più famoso del mondo è storicamente frequentato da un ricco potpourri di star internazionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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