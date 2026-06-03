Sulle tribune del torneo di tennis non si è parlato d’altro Accanto al marito François-Henri Pinault l' attrice 59enne ha rubato la scena con un hair look che è una vera e propria lezione di stile

Notizia in breve

Durante il torneo di tennis Roland Garros, l'attenzione si è concentrata sulla presenza di Salma Hayek, seduta accanto al marito François-Henri Pinault. L'attrice di 59 anni ha attirato l'attenzione con un'acconciatura che ha suscitato commenti tra gli spettatori, diventando protagonista delle conversazioni sulle tribune. La sua presenza ha dominato l'interesse sia per il torneo che per il suo look, che ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di sport e moda.